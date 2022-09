Coupe du monde: la Belgique doit se méfier du réveil coréen

C'est maintenant que les choses sérieuses débutent pour les Belgian Cats à la Coupe du monde féminine de basket-ball en Australie.



Cette nuit, à 5 h (heure belge), les joueuses de Valéry Demory vont affronter en deuxième rencontre du groupe A une équipe coréenne qui a subi un sérieux revers (44-107) face à la Chine. Avec un pourcentage de réussite de 23 %, la Corée a largement été dominée dans tous les secteurs du jeu, à l'image des 58 rebonds chinois pour 29 seulement à son compteur.



La meneuse Jihyun Park est la seule à avoir franchi la barre des 10 points. Plus surprenant encore, l'expérimentée ailière Danbi Kim n'a pas inscrit le moindre point en vingt minutes de jeu.



Attention au sursaut d'orgueil d'une équipe souvent très combative et qui représente une inconnue pour la Belgique qui ne l'a jamais affrontée.La dernière victoire de la Corée en Coupe du monde – dont c'est la seizième participation consécutive – remonte à 2010.



Les Belgian Cats ont les cartes en mains pour ne pas permettre à la Corée de stopper l'hémorragie, d'autant que cette dernière est privée de son élément clé, Jisu Park.



Une défense agressive et un jeu rapide pourraient être la clé de cette rencontre.