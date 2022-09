Coupe du monde de basket féminin: les Belgian Cats signent un premier succès dans le groupe A

Profitant de l'efficacité à trois points de Julie Vanloo (4/5 en première mi-temps), les Cats prenaient le large dès le premier quart-temps, conclu 26-12. L'écart à la pause grimpait à 20 points (50-30).

L'écart restait stable dans le troisième quart-temps (69-50). Dans le dernier quart, les Coréennes revenaient à 15 longueurs (69-54). Les Cats alignaient alors un 13-0 s'envoler à 82-54. Les Belges baissaient le rythme en fin de partie, qui s'achevait 84-61.

Hind Ben Abdelkader terminait avec 17 points, Julie Vanloo avec 14 et Julie Allemand avec 13. Emma Meesseman affichait elle 9 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

Battues 87-72 par les Etats-Unis jeudi, les Belgian Cats signent leur premier succès dans la compétition. Dans le premier match de la journée, les Américaines ont balayé Porto Rico 42-106. Plus tard dans la journée, la Chine et la Bosnie-Herzégovine s'affronteront dans le dernier match du groupe. Au classement provisoire, les Etats-Unis (4 points) devancent la Belgique et Porto Rico (3), la Chine et la Corée du Sud suivent avec 2 et la Bosnie-Herzégovine ferme la marche avec 1 point.

La Belgique affrontera encore Porto Rico (samedi 12h30 heure belge), la Bosnie-Herzégovine (lundi 3h30) et la Chine (mardi 5h30). Les quatre premiers se qualifient pour les quarts de finale.