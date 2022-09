Accueil Sports Basket Que peuvent espérer les Belgian Cats sans Emma Meesseman ? Blessée au mollet, la pivot ne pourra poursuivre le Mondial. Une tuile pour l’équipe belge qui perd son métronome. Christelle Warnotte ©AFP

Le coup est dur, rude, difficile à encaisser et on l’imagine, encore plus pour la principale intéressée...