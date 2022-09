Belfius Mons-Hainaut : un été sous le signe du changement

L'analyse de la rédaction

L'équipe de Mons-Hainaut a été fortement remaniée durant le mercato estival. Trois joueurs seulement aux sein de l'effectif actuel portaient déjà la vareuse montoise la saison passée. Igor Mintogo était le seul encore sous contrat en fin d'exercice, tandis que Zaccharie Mortant et Giuliano Neri ont signé une prolongation de bail à la Diamonte Mons Arena. Pour le reste, le club hennuyer a dû miser sur des nouvelles têtes qui vont découvrir la compétition belge. Avec un mélange entre joueurs d'expérience, essentiellement dans le secteur intérieur, et quelques éléments moins rodés au niveau pro en Europe.

Le staff montois a surtout misé sur des profils athlétiques et munis de la mentalité collective nécessaire au jeu prôné par Vedran Bosnic. La préparation a en tout cas laissé entrevoir des signes positifs.



Comme chaque saison, Mons-Hainaut, premier club wallon, visera une place dans le top 4 belge avec l'espoir de remettre la main sur un ticket européen.

Le joueur à suivre : Charlie Moore

Le nouveau meneur américain Charlie Moore devrait être l'un des éléments phare de l'équipe montoise cette saison. Le natif de Chicago au visage poupon, malgré ses 24 ans, a déjà démontré l'étendue de son potentiel lors des matchs de pré-saison. Bon scoreur, passeur et défenseur, le rookie américain semble déjà occupé le rôle de leader naturel via son impact sur le terrain.



Après une belle carrière universitaire aux Etats-Unis sur le plan statistique, il a été sélectionné par les Detroit Pistons pour jouer la Summer League NBA cet été. Il y a signé une moyenne intéressante de 9.3 points, 6.8 assists, 2.8 rebonds et 1.8 interception. S'il poursuit son adaptation européenne à ce rythme-là, il pourrait être l'une des attractions cette saison en betFIRST BNXT League.

©BELGA

L’effectif du Belfius Mons-Hainaut

Arrières

Charlie MOORE : 03/02/98, 1m80, USA

Zaccharie MORTANT : 22/03/98, 1m90, BEL

Giuliano NERI : 16/03/99, 1m91, BEL

Igor MINTOGO : 24/09/99, 1m93, BEL

Ailiers

Omar THIELEMANS : 23/09/99, 2m03, BEL

Keith BRAXTON : 16/05/97, 1m95, USA

Adin VRABAC : 27/01/94, 2m05, BOS

Intérieurs

Steve HARRIS : 03/04/95, 2m02, USA

Alexandre GAVRILOVIC : 25/11/91, 2m08, FRA-SER

Jure ZUBAC : 15/03/95, 2m03, BOS

Milivoje MIJOVIC : 18/12/91, 2m01, SER

Les mouvements

IN : Charlie Moore (DePaul/USA - NCAA), Omar Thielemans (Glenveille St./USA - NCAA), Keith Braxton (Maccabi Ma'aleh Adumim/ISR - D2), Adin Vrabac, (BC Vienne/AUT), Steve Harris (Jamtland/SUÈ), Alexandre Gavrilovic (Oradea/ROU), Jure Zubac (Inter Bratislava/SVQ), Milivoje Mijovic (Gornicza/POL).

OUT : Marcus Tyus (larnaca/CHY), Emmanuel Nzekwesi (Le Portel/FRA), David Nichols (Aix-Maurienne/FRA - Pro B), Justin Cage (retraite), Ajdin Penava, Payton Henson, Muhamed Pasalic.

Le coach : Vedran Bosnic

Coach de Mons-Hainaut depuis 2019, Vedran Bosnic entame sa quatrième saison à la tête de l'équipe montoise. Avec le Bosnien, élu coach de l'année en 2021, les Renards ont atteint une finale et une demi-finale des playoffs en Belgique. C'est donc assez logiquement que les dirigeants du club ont décidé de miser sur la continuité en prolongeant le contrat de Vedran Bosnic et de son fidèle assistant Franck De Meulemeester pour trois années supplémentaires.



Sans Coupe d'Europe cette saison, le staff coaching va pouvoir se focaliser de manière plus soutenue sur le championnat et la Coupe de Belgique. Avec l'espoir de rafler un trophée !