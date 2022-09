Spirou Charleroi : le top 5 en point de mire

L'analyse de la rédaction

Éloigné de son glorieux passé dont le palmarès renseigne 10 titres de champion et 5 Coupes de Belgique entre 1996 et 2011, le Spirou Charleroi a dû revoir ses ambitions à la baisse ces dernières années. C’est une toute autre philosophie, incarnée par son directeur général Axel Hervelle, qui anime désormais le club.

Depuis plusieurs saisons, les nouveaux dirigeants ont décidé d'orienter leur projet vers les jeunes. L'équipe mise en place cette saison ne déroge pas aux attentes en ce sens. Avec seulement deux joueurs âgés de plus de 24 ans au sein de son noyau, le Spirou dispose d'un effectif relativement jeune mais non sans expérience. Si les Belges Alex Libert et Yoeri Schoepen font office d'anciens, six autres joueurs sont également présents au club depuis une ou plusieurs saisons, pour quatre nouveaux transferts. De quoi pouvoir travailler dans la continuité tout en haussant les ambitions.

Sixième au classement belge la saison dernière, le Spirou aspire cette fois à accrocher le top 5 pour prendre part à la phase Elite Gold (qui rassemble les 5 meilleures équipes belges et les 5 meilleures formations néerlandaises au terme de la phase nationale).

Le joueur à suivre : Rafael Lisboa

Fils de l'un des plus grands noms de l'histoire du basket portugais, Rafael Lisboa marche sur les traces de son paternel avec de plus en plus d'assurance.

Après avoir signé au Spirou voici un an, en provenance de Benfica, le meneur de bientôt 23 ans avait dû patienter plusieurs mois avant de faire ses grands débuts sous le maillot des Carolos à cause de soucis physiques. Mais l’attente en valait la peine puisque Rafael Lisboa a très vite rassuré tout le monde quant à son potentiel en terminant la saison avec 11,6 points et 5,7 assists de moyenne par match. Des chiffres qui lui ont permis d’être sélectionné en équipe nationale du Portugal cet été. C’est donc avec un statut d’international qu’il est revenu au Spirou où on attend encore beaucoup de lui.

L’effectif du Spirou Basket

Arrières

Alex LIBERT : 25/01/1990, 1m88, BEL

Milan SAMARDZIC : 25/05/1999, 1m90, BEL

Vukan SAMADZIC : 25/05/1999, 1m88, BEL

Rafael LISBOA : 27/11/1999, 1m83, POR

Jhivvan JACKSON : 27/08/1998, 1m82, PRI

Ailiers

Noah FOGANG : 07/06/1999, 2m03, BEL

Marlon MAKWA : 27/07/2002, 1m97, BEL

Yoeri SCHOEPEN : 30/03/1994, 2m01, BEL

Intérieurs

Osasumwen OSAGHAE : 29/07/1998, 2m08, USA

Archange IZAW BOLAVIE : 27/06/2001, 2m10, BEL

Nathan KUTA : 28/04/2000, 2m05, P-B

Bine PREPELIC : 05/08/2001, 2m00, SVN

Les mouvements

IN : Jhivvan Jackson (Minorque/ESP - D2), Osasumwen Osaghae (Heidelberg/ALL), Achange Bolavie (Brussels), Bine Prepelic (Domzale/SVN).

OUT : Tim Lambrecht (Nevezis/LIT), Jito Kok (Den Bosch/P-B), Moussa Noterman (Liège), Vincent Kesteloot, Noe Botuli.

Le coach : Sam Rotsaert

La qualité de son travail, notamment auprès des jeunes talents, n’est plus à démontrer. Son impact depuis qu’il est arrivé à la tête de l’équipe il y a trois ans est manifeste.

Sam Rotsaert est parvenu à faire grandir les jeunes tout en consolidant son groupe année après année. Sa philosophie se base d’abord principalement sur le collectif défensif. L’agressivité et l’intensité en zone arrière sont devenues l’ADN du Spirou. Le profil de Sam Rotsaert, épaulé par Fred Wilmot, colle parfaitement à la philosophie du club.

Malgré l’intérêt d’autres clubs, le Flandrien vient de prolonger son contrat au Spirou pour trois saisons supplémentaires. Une fidélité à l’image de son ambition du côté du Dôme.