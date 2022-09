Circus Brussels : des moyens et ambitions à la hausse

L'analyse de la rédaction

Avec l'arrivée de Circus en tant que nouveau sponsor principal, le Brussels a pu élargir son enveloppe budgétaire pour cette nouvelle saison (+30% en termes de masse salariale). Ce qui a notamment permis au club de la capitale d'attirer l'international belge Kevin Tumba .

Quatre renforts étrangers ont également été enregistrés et le staff a prioritairement visé des profils athlétiques pour muscler le jeu bruxellois. Si le manque d’automatismes s’est logiquement fait ressentir par moments en préparation, le Circus Brussels compte bien jouer un rôle plus en vue cette saison avec comme objectif d’atteindre le top 5 belge.

Avec des moyens et des ambitions à la hausse, le club bruxellois espère donc repartir de l’avant après plusieurs années difficiles sur les plans sportif et financier. Pour autant que le casting opéré durant l’été réponde aux attentes…

Le joueur à suivre : Kevin Tumba

Après avoir évolué durant cinq ans à l’étranger, avec des passages par Murcie (Esp), Kolossos (Grè), FOS Provence (Fra) et Ionikos (Grè), Kevin Tumba a décidé d’effectuer son retour en Belgique en signant un contrat de trois ans en faveur du Brussels. De quoi poursuivre sa carrière en étant plus proche de sa famille. L’international belge de 30 ans, qui sort d’un bon Euro avec les Belgian Lions, fera donc profiter le Brussels de ses qualités de défenseur et rebondeur. Son impressionnante envergure fait de lui un intimidateur naturel sous les anneaux.

Il y a quelques mois encore, un club comme le Brussels n’aurait pas pu s’offrir les services d’un tel joueur. Ce sera aussi l’occasion pour le pivot d’origine congolaise de retrouver de la stabilité avec un contrat longue durée. On a en tout cas hâte de le voir à nouveau à l’oeuvre sur les parquets du Royaume, avec une belle dose d’expérience supplémentaire acquise hors de nos frontières.

©BELGA

L’effectif du Circus Brussels

Arrières

Terry DEROOVER : 11/06/1991, 1m79, BEL

Sergio LLORENTE : 13/09/1990, 1m85, ESP

Ferdinand ZYLKA : 11/04/1998, 1m91, ALL

Elijah TSHIBANGU : 27/03/2002, 1m90, BEL

Ailiers

William GUTENIUS : 17/09/1992, 2m06, SUÈ

Louis HAZARD : 21/07/1994, 1m99, BEL

Rytis PIPIRAS : 09/04/95, 2m01, LIT

Joël EKAMBA : 17/01/2001, 1m96, BEL

Intérieurs

Kevin TUMBA : 23/02/1991, 2,06m, BEL

Domagoj PROLETA : 20/03/1998, 2,07m, CRO

Les mouvements

IN : Ferdinand Zylka (Karlsruhe/ALL-ProA), William Gutenius (Boras/SUÈ), Rytis Pipiras (Nyiregyhaza/HON), Domagoj Proleta (USK Prague/TCH), Kevin Tumba (Ionikos/GRÈ).

OUT : Anthony Chada (Kontich - TDM1), Pape Badji (Tours/FRA-N1), Okko Jarvi (Helsinki/FIN), Jere Vucica (Algeciras/ESP-LEB), Sean Pouedet (Courtrai - TDM1), Archange Izaw Bolavie (Charleroi), Max Kouguere, Ayoub Nouhi.

Le coach : Jean-Marc Jaumin

Si l’équipe bruxelloise a belle allure sur papier, ce sera à Jean-Marc Jaumin de mettre tout ça en musique. Arrivé au Brussels en cours de saison passée, pour succéder à Ian Hanavan, le coach bruxellois n’avait pas vécu une campagne facile en devant composer avec les blessures et plusieurs changements au sein de l’effectif.

Cette fois, il a pu bâtir lui-même son équipe à son image et aspire à plus de stabilité au niveau sportif. Connaissant le personnage, on peut en tout cas compter sur lui pour transmettre de l’envie et du caractère à son groupe. Des éléments qu’il faudra cependant coupler à un bon plan de jeu pour atteindre les objectifs fixés.