Coupe du monde de basket féminin: les Belgian Cats s'arrêtent en quarts de finale, éliminées par l'Australie

Sans Emma Meesseman, touchée au mollet plus tôt dans le tournoi, les Belgian Cats, quatrièmes de la dernière Coupe du monde 2018, se sont inclinées 69-86 (mi-temps: 37-52) face aux Opals, favorites et qui ont dominé les débats, surtout à l'intérieur (48 rebonds à 23). Julie Allemand a fini avec 15 points et 7 assists, pour 13 à Kyara Linskens (5 rebonds) et Hind Ben Abdelkader, et 12 à Julie Vanloo.

Après avoir mené 8-4, les Belges ont encaissé un 13-0 forçant Valery Demory au temps-mort (8-17, 6e) voyant ses joueuses dominées dans le secteur intérieur. Julie Allemand stoppait l'hémorragie, cela n'empêchait pas les Australiennes de passer à +10 (16-26, 10e). Avec notamment, Lauren Jackson, pour sa 5e Coupe du monde, l'Australie creusait l'écart en vue du repos (37-52) malgré les tirs de Vanloo et les efforts de Linskens.

Le sélectionneur français faisait déjà tourner tout son effectif à la reprise pour donner de l'expérience à ses joueuses en vue des évènements futurs. Cela devenait trop aisé pour l'Australie qui accentuait l'écart pour finir en roue libre malgré le jusqu'au boutisme d'Allemand.

L'Australie, finaliste il y a quatre ans contre les Etats-Unis à Tenerife, jouera en demi-finales vendredi (11h30 belges) contre la Chine - qui a éliminé la France (85-71) et qui rejoint le dernier carré pour la troisième fois de son histoire, la première depuis 1994. L'autre demi-finale (9h00) opposera les Etats-Unis au Canada. Les Américaines visent une 4e médaille d'or de suite en Coupe du monde et la 11e de leur histoire. Le Canada est dans le dernier carré pour la première fois depuis 1986.