Julie Allemand déçue après l'élimination des Cats: "On risque d’avoir des regrets…"

Le regard fixé vers le béton de la zone mixte, Julie Allemand martèle nerveusement le sol de la pointe du pied comme si elle cherchait à évacuer une once de la frustration qui l’habitait au moment de quitter le parquet du Super Dome.

"Je ne m'explique pas le manque d'envie, de rage et d'agressivité dont nous avons fait montre en début de match, soufflait la capitaine des Cats. Sans Emma (Meesseman) et face à une équipe australienne extrêmement athlétique, nous savions pourtant que notre chance passait nécessairement par ces ingrédients. Dans un quart de finale de Coupe du monde, des manquements comme ceux-là se paient cash. Sans réaction de révolte, c'est un petit peu comme si nous leur avions donné le match. La défaite est sévère, mais le score reflète la physionomie de la rencontre."

La joueuse de Chicago tentait tout de même de retenir les éléments positifs de la soirée. "Cette équipe comptait beaucoup de jeunes joueuses qui vont grandir grâce à l'expérience de ce tournoi. Ce sera précieux pour nos prochaines échéances. À titre personnel, je sais quelle importance a eu la Coupe du monde dans mon évolution. L'été a été long pour moi avec l'enchaînement playoffs WNBA et cette compétition et je vais souffler durant quelques jours avant de me tourner vers la suite."