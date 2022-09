RSW Liège Basket : seulement deux joueurs étrangers pour la saison 2022-2023

L'analyse de la rédaction

Après s’être battu pour l’obtention de sa licence, refusée dans un premier temps mais obtenue en appel, le club liégeois est prêt pour une nouvelle campagne au sein de l’élite.

Comme l'année dernière, Liège Basket démarre la saison avec seulement deux joueurs étrangers au sein de son effectif. Un choix dicté d'une part par les moyens financiers limités, mais aussi par une volonté accrue d'élargir l'espace d'expression pour les joueurs belges. Les transferts de Niels Van Den Eynde et Moussa Noterman en sont la preuve.

En préparation, les Liégeois ont logiquement affiché des hauts et des bas. Cela risque aussi d’être le cas en compétition à partir du moment où beaucoup de jeunes joueurs composent l’effectif. Les dirigeants ont néanmoins réussi à maintenir une certaine dose d’expérience nécessaire à leurs côtés en conservant des joueurs comme Brieuc Lemaire, Maxime Depuydt et Ioann Iarochevitch.

Les deux joueurs étrangers du groupe sont deux intérieurs slovènes. Le premier, Ziga Fifolt, n'est pas un total inconnu en Belgique puisqu'il avait joué six matchs sous les couleurs de Louvain il y a deux ans. L'autre, Nik Dragan, est beaucoup plus jeune et évolue pour la première fois en dehors de son pays natal. Un petit temps d'adaptation sera donc peut-être nécessaire pour lui.

Sur le plan des résultats, Liège Basket tentera avant tout de faire mieux que la position de lanterne rouge belge qui était la sienne la saison passée, tout en développant ses jeunes talents.

Le joueur à suivre : Niels Van Den Eynde

Le club liégeois a réussi un joli coup en attirant le jeune meneur de talent Niels Van Den Eynde, actif avec Antwerp Giants la saison dernière. C’est lors de la saison 2019-2020, à 19 ans, que l’Anversois a explosé en réalisant une campagne à 23 points de moyenne en D2 dans le club de Guco Lier. La saison suivante, Anvers lui a offert son premier contrat en D1. En deux ans, malgré un temps de jeu limité en tant que deuxième meneur, il a pu accumuler pas mal d’expérience dans un club du top en Belgique avec lequel il a aussi pu jouer des matchs européens. Il se sent désormais prêt pour une nouvelle étape dans sa carrière. À Liège, il bénéficiera évidemment de plus de responsabilités. Il avait terminé très fort la saison passée en playoffs et sera une plus-value incontestable pour sa nouvelle équipe.

©BELGA

L’effectif de Liège Basket

Arrières

Niels VAN DEN EYNDE : 27/12/2000, 1m80, BEL

Brieuc LEMAIRE : 08/04/1992, 1m93, BEL

James POTIER : 31/12/1998, 1m85, BEL

Jaden MALU : 22/01/2002, 1m84, BEL

Jarno MOONS : 26/12/2000, 1m88, BEL

Ailiers

Romain BRUWIER : 19/12/2001, 2m02, BEL

Maxime DEPUYDT : 30/12/1992, 1m91, BEL

Bram BOGAERTS : 31/10/1998, 1m98, BEL

Edouard DUPERROY : 01/03/2001, 1m93, BEL

Intérieurs

Ioann IAROCHEVITCH : 31/05/1989, 2m07, BEL

Moussa NOTERMAN : 11/05/2000, 2m00, BEL

Ziga FIFOLT : 09/10/1993, 2m11, SVN

Nik DRAGAN : 06/05/2000, 2m00, SVN

David MALU : 03/04/2001, 2m02, BEL

Les mouvements

IN : Niels Van Den Eynde (Anvers), Moussa Noterman (Charleroi), Ziga Fifolt (DC Vienne/AUT), Nik Dragan (Lasko/SVN).

OUT : Mario Spaleta (Graz/AUT), François Lhoest (Comblain - TDM2), Ludovic Lambermont, Justin Kohajda, William Robeyns

Le coach : Lionel Bosco

Le bon entraîneur au bon endroit. Pour ses débuts en tant que coach en division 1 la saison passée, Lionel Bosco a été fidèle à lui-même en apportant beaucoup d’énergie à son groupe sur le bord du terrain. Une caractéristique qui le définissait déjà lors de sa carrière en tant que joueur.

Natif de Huy, où évolue désormais Liège Basket lors de ses matchs à domicile, c’est assez naturellement que l’homme de 41 ans a franchi les étapes en devenant assistant puis coach principal de l’équipe liégeoise. Son caractère colle parfaitement à la philosophie et la vision des dirigeants qui lui ont d’ailleurs fait signé un contrat jusqu’en 2025. L’aventure risque donc d’encore durer un bout de temps entre les deux parties…