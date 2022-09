Ostende, Alost, Louvain, Antwerp et Limburg: tout savoir sur les ambitions et les noyaux des équipes néerlandophones en BNXT League

Okapi Alost

©BELGA





L'AVIS DE LA RÉDACTION

En difficultés financièrement, le club alostois doit revoir ses ambitions à la baisse et cela s'est remarqué lors du mercato. Les deux frères Vermoesen, qui évoluaient à l'échelon inférieur, font leur retour au sein de l'élite à 29 ans. Tandis que l'Américain Jordan Walker, en provenance de Hambourg, sera le seul meneur expérimenté du groupe. Dans le secteur intérieur, les Okapis ont heureusement réussi à conserver Maras et Popovich pour apporter du poids sous les anneaux. Sur le banc, on retrouve essentiellement des jeunes joueurs qui auront donc l'opportunité d'accumuler des minutes au haut niveau.

LE STAFF

Coach : Thomas CRAB BEL - 35 ans

Assistant : Pieter De Groof

LES MOUVEMENTS

IN : Joren Vermoesen (Merlbeke-TDM1), Joeri Vermoesen (Merelbeke-TDM1), Jordan Walker (Hambourg/ALL).

OUT : Senne Geukens (Donza - TDM1), Shavon Coleman (Czarni/POL), Paulius Valinskas (Beograd/SER).

L'EFFECTIF

Arrières

06 TEMMERMAN Glenn BEL - 1m90 01/07/04

07 SHAUVLIEGER Stef BEL - 1m88 19/09/02

22 WALKER Jordan USA - 1m86 31/08/96

Ailiers

04 NEDOVIC Matija BEL - 1m90 21/06/04

08 VERMOESEN Joeri BEL - 1m96 01/03/93

10 LEDEGEN Siebe BEL - 1m98 06/01/03

11 VERMOESEN Joren BEL - 2m01 01/03/93

12 CALLEBAUT Bram BEL - 1m94 24/01/03

15 MARCHANT Dorian BEL - 1m98 24/04/93

Intérieurs

03 MARAS Ivan MNE - 2m08 20/04/86

09 BILOS Gabriel CRO - 2m00 03/08/01

21 POPOVIC Nikola BEL - 2m10 19/07/97



Telenet Giants Antwerp

©BELGA





L'AVIS DE LA RÉDACTION

Un nouveau coach, un nouveau manager et cinq nouveaux étrangers. Il y a eu du changement chez les Giants cet été. Considéré comme la deuxième puissance belge derrière Ostende, le club anversois a eu du mal à assumer ce statut ces dernières années.

Pour parvenir à rivaliser avec le BCO, il faudra que le casting opéré durant la trêve réponde aux attentes. Ivica Skelin, le coach croate passé par Pepinster et Louvain il y a quelques années, sera chargé d'orchestrer tout ça.

LE STAFF

Coach : Ivica Skelin CRO - 49 ans

Assistant : Guy Muya

LES MOUVEMENTS

IN: Maurice Watson (Rishon/ISR), Avery Woodson (Kiev/UKR), Reggie Upshaw (Wellington/N-Z), Royce Hamm (Texas/USA-NCAA), Quentin Goodin (Leverkusen/ALL), Vince Van Cleemput (Oxaco-TDM1).

OUT : Markel Brown (Varese/ITA), Matt Tiby (Szombathely/HON), Jaylen Hands (PAOK/GRE), Niels De Ridder (Courtrai-TDM1), Cameron Krutwig (Caloocan/PHI), Dennis DONKOR (3x3).

L'EFFECTIF

Arrières

01 WATSON Maurice USA - 1m78 08/03/93

02 SMOUTH Quinten BEL - 1m94 15/02/02

03 GOODIN Quentin USA - 1m93 03/09/97

08 WOODSEN Avery USA - 1m88 15/12/93

Ailiers

09 VAN CLEEMPUT Vince BEL - 1m98 24/01/02

10 D'ESPALLIER Seppe BEL - 1m97 27/03/99

11 DE RIDDER Thijs BEL - 2m03 31/01/03

29 MWEMA Jean-Marc BEL - 1m95 05/12/89

Intérieurs

07 HAMM Royce USA - 2m06 17/03/99

14 ROGIERS Roby BEL - 2m06 14/06/97

30 UPSHAW Reggie USA - 2m01 07/04/95



Leuven Bears

©BELGA





L'AVIS DE LA RÉDACTION

L'équipe des Bears a été l'une des révélations de la saison passée en se hissant jusqu'en demi-finales des playoffs belges. Le coach Eddy Casteels pourra miser sur une certaine continuité puisque plusieurs éléments importants ont été conservés comme Vanderhaegen , Allen et McGlynn . On notera quand même le départ du solide duo américain : Joshua Heath et Solomon Young . Ce sera aux nouveaux venus de les faire oublier.

Sans réelle pression au niveau des résultats, le club louvaniste tentera encore de surprendre pour poursuivre sa progression.

LE STAFF

Coach : Eddy Casteels BEL - 62 ans

Assistante : Jill Lorent

LES MOUVEMENTS

IN : Brevin Pritzl (USA), Zan Kosic (Costanta/ROU), John Fulkerson (Tennessee/USA-NCAA), Jordan Brown (Murray St./USA-NCAA).

OUT : Joshua Heath, Jakob Cebasek, Solomon Young (Bamberg/ALL), Romain Boxus.

L'EFFECTIF

Arrières

04 WILLEMS Wouter BEL - 1m86 30/03/00

06 PRITZL Brevin USA - 1m90 09/10/96

07 ALLEN KeVaughn USA - 1m88 10/10/95

08 KOSIC Zan SVN - 1m88 04/06/93

Ailiers

10 NUNES Tiago BEL - 1m94 15/01/02

11 BUCUMI Roel BEL - 1m94 11/08/03

12 VANDERHAEGEN Th. BEL - 2m05 16/02/98

Intérieurs

09 FULKERSON John USA - 2m07 29/04/97

13 MCGLYNN Nick USA - 2m03 06/10/96

14 BROWN Jordan USA - 1m99 07/01/98

15 STILMANT Kevin BEL - 2m08 29/02/00



Hubo Limburg United

©BELGA





L'AVIS DE LA RÉDACTION

Vainqueur de la dernière Coupe de Belgique, Limburg United se montre ambitieux, comme le prouve les transferts de deux internationaux belges : Maxime De Zeeuw et Quentin Serron. Le club limbourgeois accorde aussi de l'importance aux jeunes talents locaux issus de son académie dont les éléments les plus prometteurs ont reçu un contrat en équipe première.

À côté de cela, deux joueurs américains complètent le noyau. L'expérimenté Clifford Hammonds, qui été présent la saison dernière. Et l'arrière Alex Stein, en provenance du championnat luxembourgeois.

LE STAFF

Coach: Raymond WESTPHALEN BEL - 39 ans

Assistant : Niels Marnegrave

LES MOUVEMENTS

IN : Alex Stein (Residence/LUX), Maxime De Zeeuw (Brindisi/ITA), Quentin Serron (Boulazac/FRA-ProB), Toon Ceyssens (Lommel-TDM1).

OUT : Jahii Carson (Rahoveci/KOS), Topias Palmi (Craiova/ROU), Tyrell Nelson (Split/CRO), Spencer Littleson (Albufeira/POR).

L'EFFECTIF

Arrières

02 VANDERHOYDONCK F. BEL - 2m00 07/05/01

05 SERRON Quentin BEL - 1m90 25/02/90

06 LESUISSE Jarne BEL - 1m90 02/08/00

08LAMBOT Anthony BEL - 1m91 03/11/94

15 HAMMONDS Clifford USA - 1m90 18/12/85

20 STEIN Alex USA - 1m91 02/05/97

Ailiers

11 DEDROOG Leander BEL - 2m03 05/08/99

12 DAMMEN Yannick BEL - 1m96 26/04/99

16 LEEMANS Wout BEL - 1m92 11/12/01

Intérieurs

09 DELALIEUX Jonas BEL - 2m02 28/10/92

13 DESIRON Yannick BEL - 2m08 06/04/92

14 DE ZEEUW Maxime BEL - 2m04 27/04/87



Kangoeroes Mechelen

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Finalistes des playoffs face à Ostende en 2022, les Kangoeroes ont été la belle surprise de la saison dernière. Le club malinois a décroché une qualification historique pour la Coupe d’Europe.

Au niveau de l'effectif, Kristof Michiels, élu coach de l'année, a pu conserver l'ensemble de son ossature belge. Les joueurs américains présents la saison passée ont tous quitté le club et ont été remplacés par quatre autres joueurs US dont le niveau devrait au moins être égal à leur prédécesseurs. Il faudra donc encore compter avec les Kangourous cette saison.

LE STAFF

Coach : Kristof MICHIELS BEL - 39 ans

Assistant : Wim Van Poucke

LES MOUVEMENTS

IN : Larry Thomas (Ventspils/LET), DeAndre Davis (Sopot/POL), Brian Fobbs (Vilpas/FIN), Richmond Aririguzho (Crailsheim/ALL), Godwin Tshimanga (Anvers-TDM2).

OUT: Myles Stephens (Crailsheim/ALL), Jesse Waleson (Ostende), Shizz Alston, AJ Brodeur.

L'EFFECTIF

Arrières

03 LOUBRY Domien BEL - 1m85 03/03/85

06 VAN BUGGENHOUT Jo BEL - 1m89 06/06/03

10 SHOSHAJ Fatlind KOS - 1m82 11/11/02

11 FOBBS Brian USA - 1m92 17/02/98

12 THOMAS Larry USA - 1m94 19/10/93

Ailiers

04 MUKUBU Wen BEL - 1m98 02/08/83

07 KOTRULJA Luka CRO - 1m95 06/06/98

08 MENNES Joppe BEL - 2m00 20/05/03

Intérieurs

03 DAVIS DeAndre USA - 2m01 23/11/94

05 GODWIN Tshimanga BEL - 2m02 25/01/01

14 FOERTS Jonas BEL - 1m95 13/09/96

15 PALINCKX Matthias BEL - 2m08 17/02/97

34 ARIRIGUZOH Rich. USA - 2m05 09/09/98



Filou Oostende

©BELGA





L'AVIS DE LA RÉDACTION

En ayant aligné un 11e titre consécutif de champion de Belgique la saison dernière, le club côtier a prolongé son hégémonie. Mais la défaite face à Leiden en demi-finale des BNXT playoffs est restée en travers de la gorge. Nul doute que le BCO sera revanchard. Les Ostendais ont déjà remporté le premier trophée de la saison en gagnant la Supercoupe face à Den Bosch.

Avec les recrutements de l'ailier belge Vrenz Bleijenbergh et des Américains Breein Tyree, qui sera l'une des attractions de la ligue, et Tre'Shawn Thurman, l'effectif flandrien a encore fière allure.

LE STAFF

Coach : Dario GJERGJA CRO - 47 ans

Assistant : Thierry Declercq

LES MOUVEMENTS

IN: Tre'Shawn Thurman (Ohama/USA-2), Breein Tyree (San Francisco/Rep. D), Jesse Waleson (Malines), Vrenz Bleijenbergh (Séville/ESP).

OUT: Levi Randolph (H. Jerusalem/ISR), Phil Booth (Buducnost/MNE), Mikael Jantunen (Trevise/ITA), Amida Brimah, Demetrius Conger.

L'EFFECTIF

Arrières

05 TYREE Breein USA - 1m88 13/01/98

06 v.d. V. DE VRIES Keye P-B - 1m91 29/12/01

20 DJORDJEVIC Dusan SER - 1m93 29/03/83

Ailiers

04 BUYSSE Simon BEL - 1m96 25/08/97

09 KEDIAMBIKO Selim BEL - 1m95 03/06/01

12 BLEIJENBERGH Vrenz BEL - 2m08 14/10/00

15 THURMAN Tre'Shawn USA - 2m01 15/12/95

89 TROISFONTAINES Oli. BEL - 1m96 26/10/89

Intérieurs