Coupe du monde de basket féminin: les deux prochaines rencontres des Belgian Cats en qualifications pour l'Euro à Louvain

Les Belgian Cats disputeront leurs deux prochaines rencontres officielles à Louvain, a annoncé la fédération belge de basket samedi. Eliminées en quarts de finale de la Coupe du monde jeudi par l'Australie, en bronze samedi, les Belges auront comme prochain objectif de se qualifier pour le championnat d'Europe 2023. La Belgique disputera les 24 et 27 novembre ses deux prochaines matches, respectivement, contre la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine.

La Belgique compte une défaite (en Bosnie 87-81) et une victoire (contre l'Allemagne 84-55) dans son groupe A. Il restera ensuite deux déplacements en février 2023 en Allemagne le 9 et en Macédoine du Nord le 12. Le vainqueur de chacun des dix groupes et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés.

L'an prochain, le championnat d'Europe - avec 16 pays - aura lieu en Slovénie (Ljubljana) et en Israël. Le top 6 sera qualifié pour les tournois de qualifications pour les JO de 2024.