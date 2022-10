betFIRST BNXT League : Charleroi s'incline à Louvain, Liège bat Alost

Liège Basket a bien entamé sa saison en betFIRST BNXT League en venant à bout des Okapis alostois (sur son terrain, à Huy. Menés au terme de chacun des trois premiers quart-temps (17-23, 38-39, 52-56), les Liégeois ont fait la différence dans la dernière ligne droite en signant une belle remontée. Alors que le score affichait encore 52-62 en faveur des visiteurs à sept minutes de la fin, Liège a mis le feu en alignant un 13-2 en moins de trois minutes pour repasser en tête à 65-64. La confiance avait changé de camp et les troupes de Lionel Bosco n'ont plus lâché les commandes du match, emmenée par l'intérieur slovène Ziga Fifolt (19 points et 13 rebonds). On notera aussi la bonne prestation de Niels Van Den Eynde, transféré en provenance d'Anvers. Le jeune meneur belge a terminé la partie avec 17 points et 5 assists au compteur. Dans le camp alostois, c'est le nouveau meneur US Jordan Walker qui a été le plus en vue avec 22 points, 5 rebonds et 2 assists.

De son côté, le Spirou peut avoir quelques regrets après la défaite encaissée en prolongation à Louvain. Après un premier quart-temps serré (21-22), les Carolos ont couru derrière le score durant une bonne partie du match, comptant même jusqu'à dix points de retard. Dans le dernier quart-temps, les hommes de Sam Rotsaert sont néanmoins parvenus à inverser la tendance en prenant les commandes. Malgré un avantage de cinq points à deux minutes de la fin, le Spirou ne parvenait pas à empêcher leur adversaire d'arracher une prolongation. Celle-ci a tourné en faveur de Louvain. L'ailier Amércain KeVaughn Allen (25 points, 5 rebonds, 3 asists) a été un poison pour la défense du Spirou. Dans les rangs carolos, le meneur portoricain Jhivvan Jackson a été le plus productif avec 22 points, 7 rebonds et 3 assists.