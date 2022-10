Le BC Ostende ouvre sa campagne européenne face à Galatasaray

Versé dans le groupe C, le champion de Belgique aura directement l’occasion de se tester sérieusement en recevant l’équipe turque de Galatasaray, candidate au titre. Un adversaire qui affiche de grosses ambitions confirmées par un roster impressionnant.

On y retrouve notamment Dee Bost, le meneur américain naturalisé bulgare, qui a croisé la route des Belgian Lions à l'Euro cet été. Ou encore l'ailier colombien Braian Angola, qui a laissé de bons souvenirs à Ostende en décrochant deux titres de Champion de Belgique avec le club côtier en 2019 et 2020. "Comme la saison passée, nous figurons dans une poule difficile (NdlR : les deux autres adversaires sont Hapoel Holon et Legia Varsovie), a commenté le coach Dario Gjergja. "Pour nous, ce genre de confrontation arrive un petit peu trop tôt dans la saison."