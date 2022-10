betFIRST BNXT League : Anvers débute par un difficile succès face à Louvain

Le spectacle n'a pas été au rendez-vous vendredi soir sur le parquet de la Lotto Arena entre deux équipes qui ont affiché un très faible pourcentage de réussite sur le plan offensif. Les Anversois ont tiré à du 27% (dont 5 sur 27 à 3 points). Les Louvanistes ont fait mieux avec 40% de réussite mais ont accumulé 16 pertes de balle. Menés à la pause (33-36) et toujours derrière à l'entame du dernier quart-temps (45-48), les Giants ont renversé la situation dans les dix dernières minutes grâce notamment à des trois points de Jean-Marc Mwema et Reggie Upshaw. L'ailier-fort américain, auteur de 15 points, a été le meilleur réalisateur anversois. Maurice Watson Jr. et Royce Hamm Jr. ont terminé avec 11 points chacun. Du côté de Louvain, John Fulkerson et Kevaughn Allen ont aussi inscrit 11 points chacun.

Anvers disputait son premier match de la saison en championnat. La semaine passée, sa rencontre face à Ostende avait été reportée, les Anversois étant engagés dans le tour qualificatif de la FIBA Europe Cup. De son côté, Louvain avait battu le Spirou Charleroi 83-81 après prolongation samedi passé.