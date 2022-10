Le Spirou se reprend bien après sa défaite à Louvain: "La compétition est plus relevée que la saison dernière"

Avec cette nouvelle formule de championnat, les équipes qui ambitionnent le Top 5 n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Si ce n'est pas le cas de Liège, et son coach, Lionel Bosco, ne s'en cache pas pour l'avouer, "nous, on souhaite juste être compétitif à chaque rencontre", dans le clan carolo, les ambitions sont claires: faire mieux que la saison dernière. Et donc, en terminant sixième lors du défunt exercice, l'objectif est limpide: figurer dans le Top 5 et arracher une place dans le groupe Gold de la BNXT League.



Mais pour cela, il est important de ne pas perdre des plumes en cours de route, surtout face à des adversaires à la portée des joueurs de Sam Rotsaert. Après le loupé du week-end passé à Louvain (défaite après prolongation en ayant tout eu en mains pour s'imposer), les Carolos n'avaient déjà plus droit à l'erreur pour leur première à domicile face à Liège Basket.





Conscients de l'enjeu, les Sambriens ont rapidement pris leurs adversaires à la gorge (10-1) après une poignée de minutes à peine. "Malgré tout, on ne lâche rien et on se retrouve à -1 à la pause. Mais on a repris la deuxième mi-temps avec la mauvaise intensité et on a eu quelques passages à vide qui font la différence." De 39-38 à la mi-temps, le marquoir est rapidement passé à 53-39 pour les locaux qui ont ensuite déroulé sans jamais être inquiétés par des Liégeois bien trop diminués (Iarochevitch et Pottier out avant le match, et Lemaire lourdement blessé à la cheville au début du 2e acte).



Finalement, le Spirou s'impose sans sourciller (83-62) et se reprend bien après sa désillusion du week-end dernier. "Je suis content pour la victoire mais ce qu'on a montré au 2e quart-temps n'était pas bon, souligne Sam Rotsaert. Encaisser 25 points en 10 minutes, c'est beaucoup trop et ce n'est pas acceptable." Mais l'essentiel était ailleurs: il fallait gagner. "Nous avons des ambitions, oui, mais il y a encore un long chemin à parcourir. La compétition est plus relevée que la saison dernière et toutes les équipes se sont bien renforcées."



Parmi les points positifs dans les rangs carolos, on notera la moisson de rebonds offensifs (19), le fait que les 12 joueurs ont marqué mais également les belles performances de Noah Fogang (17 points dont un dunk mémorable sur la tête de son ancien coéquipier, Moussa Noterman) et d'Alex Libert (17 points).



Charleroi 83

Liège 62



Charleroi: 23/42 (2 points); 8/28 (3 points); 13/17 (lf); 49 rbs; 19 ass; 18 fp.

FOGANG 7-10, LIBERT 7-10, M. SAMARDZIC 2-8, SCHOEPEN 3-0, Azdeh -2, V. Samardzic 2-2, Lisboa 3-0, Prepelic 2-9, Makwa 5-2, Bolavi 4-0, KUTA 4-1.



Liège: 23/45 (2 points); 3/18 (3 points); 7/17 (lf); 34 rbs; 12 ass; 19 fp.

Collin -1, LEMAIRE 0-0, Moons -0, Bogaerts 2-1, DEPUYDT 8-7, Bruwier 2-0, FIFOLT 2-4, Noterman 12-0, DRAGAN 2-6, VAN DEN EYNDE 10-5.



Les quarts: 24-13/15-25/20-9/24-15.



Arbitres: Van den Broeck, Beck et Farrah.