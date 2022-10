Shaquille O'Neal sans détour sur Wembanyama, le jeune prodige français: "Ils vont s'en prendre à lui"

Il a épaté tout le monde. Du jamais vu. Tous les amateurs de la NBA étaient d'accord après avoir regardé les deux matchs amicaux disputés par Victor Wembanyama, joueur français de 18 ans, sur le sol américain.



Sa taille immense, son envergure stupéfiante, son agilité à distance et son dévouement en défense : ses qualités sur un parquet sont indéniables. "Le plus grand prospect de l'histoire de la NBA. On a tout simplement jamais eu quelqu'un comme lui", déclarait déjà le journaliste Adrian Wojnarowski sur ESPN. Le prodige français fait parler de lui et est attendu avec impatience par les fans de la NBA.

Dans une interview réalisée par "House of Bounce", l'ancien pivot star des Lakers, Shaquille O'Neal, prévient Wembanyama : les pivots de la ligue l'attendent également de pied ferme. Il va falloir continuer à travailler parce que rien n'est encore gagné.

©AFP

"Plus de deux mètres, qui dribble, qui tire... Tout le monde dit qu'il sera le premier choix de la draft, donc s'il reste en bonne santé et qu'il continue à bien jouer, il le sera. C'est un excellent joueur", analyse le Shaq. Meilleur que lui ? "Il peut le devenir. Ça dépend de lui. Il a tout ce qu'il faut et toutes les compétences. Je n'ai cependant encore vu personne lui mettre la pression. Je l'ai surtout vu en attaque pour le moment. Mais quand tu joues contre un joueur de deux mètres, tu dois lui mettre la pression. Le vrai test sera quand il arrivera en NBA. Zion va s'en prendre à lui. Embiid va s'en prendre à lui. Le Joker va s'en prendre à lui. Ce sera ça le vrai test."



Après Shaquille O'Neal, les anciens joueurs Chris Bosh et Isiah Thomas donnent également leur avis sur le futur joueur de la NBA. Il y a des éloges. Beaucoup d'éloges.