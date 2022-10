Limburg United reste invaincu en betFIRST BNXT League

Limburg United a conservé son brevet d'invincibilité en betFIRST BNXT League en signant un troisième succès consécutif. Les Limbourgeois sont cette fois venus à bout des Giants (80-66). Jonas Delalieux a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 23 points. Il a en outre signé un double-double, avec 14 rebonds au compteur également. Avec cette troisième victoire en trois matches, les Limbourgeois confortent leur place de leader au classement, tandis qu'Anvers a concédé sa première défaite de la saison.

La 3e journée se poursuivra samedi avec Ostende - Alost et Liège - Malines et dimanche avec Louvain - Mons et Brussels - Charleroi.