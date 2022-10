BNXT League: Malines domine Anvers dans le derby, Mons s'impose facilement contre Liège

Le derby entre Kangoeroes Malines et Anvers a tourné à l'avantage des Malinois (99-77) samedi pour la 4e journée de la phase nationale de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basketball.

Dans le derby wallon entre Mons et Liège, les Montois se sont facilement imposés 99-70. Auteur d'un excellent départ avec seize points d'avance après le premier quart-temps, les Kangoeroes ont vu Anvers revenir à dix points au repos (54-44). Après le repos, les joueurs de Kristof Michiels ont de nouveau appuyé sur l'accélérateur pour finalement s'imposer 99-77.

Jonas Foerts et Brian Fobbs ont terminé meilleurs marqueurs de la rencontre avec 24 points chacun. Côté anversois, Thijs De Ridder et Maurice Watson, qui a disputé son dernier match avec les Giants, ont planté 18 points chacun.

Dans l'autre derby, wallon cette fois, de la soirée, Mons a facilement pris le dessus sur Liège avec une victoire 99-70. Charles Moore a terminé meilleur marqueur de la partie avec 25 points pour les Montois. Côté liégeois, Maxime Depuydt a été le meilleur artificier avec 18 points.

La troisième et dernière rencontre de la soirée a tourné en la faveur d'Alost face à Louvain 83-74. Les Alostois ont pu compter sur leur capitaine Ivan Maras qui a compilé 18 points et 8 rebonds. Kevaughn Allen a lui inscrit 21 points côté louvaniste.

Au classement, Mons occupe la première place avec 9 points devant Limburg United et Malines qui comptent chacun 6 points. Charleroi, Louvain, Alost et Liège suivent avec 5 points devant Ostende, Anvers et le Brussels avec 4 points chacun.

Dimanche, deux rencontres de la 4e journée sont encore au programme avec le Clasico entre Charleroi et Ostende (15h00) et le déplacement de Limburg United au Brussels (15h00).