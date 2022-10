NBA : Golden State corrigé, les Clippers et Dallas surpris

S'ils menaient 72-66 à la pause, les joueurs de l'Arizona ont dominé de la tête et des épaules la seconde armure 62-39. Les Warriors comptent désormais deux victoires et autant de défaites après quatre rencontres. Devin Booker l'arrière de Phoenix a été le grand artisan de la victoire de la franchise qui avait terminé en tête des bilans de la dernière saison régulière. Le All-Star, champion olympique à Tokyo, a rentré 34 points et délivré 7 assists. Quatre de ses équipiers ont marqué 16 points et plus : Ayton (16 pts, 14 rebs), Bridges (17 pts, 6 rebs), Paul (16 pts, 9 ast, 7 rebs) et Landale (17 pts, 7 rebs). Signe l'énervement qui a présidé aux débats: 7 fautes techniques ont été sifflées et Klay Thompson, l'arrière de Golden State, a été renvoyé aux vestiaires. Une première pour lui en 651 matches. La star des Warriors Stephen Curry a inscrit 21 points auxquels il a jouté 8 assists et 7 rebonds. La surprise est venue de Oklahoma City où le Thunder a enregistré son premier succès de la saison en quatre matches. Il n'a pas eu de mal à venir à bout d'un des favoris pour le titre les Los Angeles Clippers 108-94. Le duo d'arrières Shai Gilgeous-Alexander (33 pts, 8 rebs) et Tre Mann (25 pts) a parfaitement profité des nombreuses absences dans les rangs de la formation de Tyronne Lue : Kawhi Leonard (genou), Paul George (malade) et Marcus Morris (raisons personnelles). Le 21-0 (de 53-48 à 74-48) réussi par OKC en l'espace de 5 minutes et 31 secondes au cours du 3e quart a mis fin au suspense. Les deux équipes se retrouvent jeudi toujours à Oklahoma City.

Malgré les absences de ses deux meilleurs joueurs blessés, Zion Williamson et Brandon Ingram, La Nouvelle-Orléans a trouvé les ressources pour émerger face à Dallas 113-111. Trey Murphy III (22 pts) et de CJ McCollum (14 pts, 11 dimes) ont été les joueurs les plus en vue pour les Louisianais. Côté Dallas, Luka Doncic, auteur de 37 points (11 rebs et 7 ast), a manqué le tir à 3 points de la victoire à 0.4 seconde du coup de sirène. Les Pélicans ont gagné trois de leurs quatre rencontres. Le bilan des Mavericks est de une victoire pour deux défaites concédées en déplacement.

Le quatrième match de la soirée a vu Washington dominer Detroit 120-99. Les intérieurs Kyle Kuzma (25 pts) et Kristaps Porzingis (20 pts) ont largement contribué à ce troisième succès des Wizards qui comptent également une défaite.