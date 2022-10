Coupe de Belgique: ça passe pour le Spirou, pas pour Mons

Si les Montois avaient réussi à tenir la dragée haute aux Limbourgeois vendredi soir (87-87), le retour a été plus compliqué pour les protégés de Vedran Bosnic dimanche après-midi. Toujours privés de leur meneur américain, Charlie Moore (touché au dos), les Borains n’ont, cette fois-ci, pas été en mesure de rivaliser avec l’armada de Limburg United.

Résultat : une lourde défaite (80-59) et une aventure en Coupe de Belgique qui prend donc fin dès les huitièmes de finale. De leur côté, les Limbourgeois restent en course pour défendre leur titre décroché, pour rappel, la saison dernière, au nez et à la barbe de l’ogre ostendais.

Côté carolo, c’est avec un solide matelas de vingt unités (102-82) que le Spirou se déplaçait à Alost, un Forum où il est toujours compliqué d’évoluer. Ce sont d’ailleurs les Okapis qui prenaient le meilleur départ, réduisant l’écart global de moitié dans le troisième quart (49-40). Mais pas de quoi inquiéter des Sambriens qui respirent la sérénité depuis ce début de saison. Les joueurs de Sam Rotsaert ont rapidement remis les pendules à l’heure, prenant même les devants au marquoir avant de finalement s’incliner de deux petites unités (84-82).

Une défaite sans conséquences, bien évidemment, pour les joueurs de Sam Rotsaert, qui continuent leur aventure en Coupe de Belgique.

Deroover en mode Curry

On notera également la victoire logique du Brussels (82-111) à Esneux avec une prestation "Curryesque" de Terry Deroover. Le meneur bruxellois termine la rencontre avec un incroyable 11/13 à trois points. De quoi retrouver la confiance pour la suite de la saison, lui qui revient de blessure et qui a encore un peu besoin de rythme.

Finalement, ces huitièmes de finale n’ont pas réservé de surprises, tous les favoris ayant décroché leur ticket pour les quarts. Des quarts qui devraient offrir quelques belles affiches vu les équipes qualifiées.