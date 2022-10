Cinq sorties et cinq victoires pour Milwaukee en ce début de saison NBA.

NBA: Milwaukee continue d'enchaîner les victoires, défaites pour les Warriors et les Nets

Samedi dans le championnat nord-américain de basket, les Bucks se sont imposés 123-115 sur leur parquet du Fiserv Forum contre une équipe d'Atlanta toujours compliquée à manœuvrer.

Pour préserver leur brevet d'invincibilité, les Bucks ont pu compter sur leur meneur Jrue Holiday pour battre les Hawks, où évoluent ses frères Aaron et Justin Holiday. Avec 34 points, 12 passes, 4 interceptions, 2 rebonds et 1 bloc, le champion NBA 2021 avec la franchise du Wisconsin a permis aux siens de repousser les assauts des Hawks de Trae Young (42 pts). Ce succès permet aux troupes de Mike Budenholzer d'occuper la tête de la Conférence Est avec un bilan de 5 victoires pour aucune défaite. Les Hawks sont troisièmes (4v-2d).

Toujours à l'Est, Philadelphie a souffert mais s'est imposé à Chicago (109-114). Les Sixers menaient pourtant de 19 points au milieu du 2e quart-temps mais ont vu revenir les Bulls au retour des vestiaires après un long trou d'air. Il aura fallu un grand Joel Embiid, 25 points dont un tir primé décisif dans le money time, pour arracher la victoire à des Bulls portés par un performant Nikola Vucevic (23 pts, 19 rbds). Les deux équipes sont 9e et 10e et présentent le même bilan (3v-4d).

Malgré les 35 pions de Kyrie Irving et les 26 de Kevin Durant, Brooklyn n'y arrive pas. Les Nets occupent la 15e et dernière place à l'Est (1v-5d). Samedi, ils ont encore affiché d'importantes lacunes défensives contre Indiana, vainqueur 116-125 au Barclays Center. Le rookie des Pacers Bennedct Mathurin a inscrit la bagatelle de 32 points

A l'Ouest, le champion en titre Golden State a enregistré sa troisième défaite en six matches, s'inclinant 120-113 après prolongations à Charlotte. Le collectif des Hornets a fait la différence contre des Warriors bien trop maladroits à distance (29,5% à 3 pts).

Enfin, Sacramento a débloqué son compteur victoire en battant Miami (119-113), Oklahoma City a signé un 3e succès de rang en battant Dallas (111-117) dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander (38 pts) et Utah a battu Memphis dans un match serré (124-123).