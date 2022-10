NBA: Les Lakers retrouvent le chemin de victoire, les Warriors en négatif, Doncic égale Jordan

La franchise de Los Angeles s'est imposée 121-110 contre Denver dans le sillage de l'inoxydable LeBron James, 37 ans mais toujours aussi important. Le King, avec 26 points, 6 rebonds, 8 passes et 1 interception, aura été le moteur de la révolte des pourpre et or. Plus percutants en défense et profitant de la présence dans la peinture d'Anthony Davis, auteur d'un gros double-double avec 23 points et 15 rebonds, les Lakers devront confirmer contre les Pelicans mercredi.

Dans le même temps, les Warriors se sont inclinés 128-114 à Detroit dans le deuxième des cinq matchs de leur road trip. Comme la veille à Charlotte, les champions en titre ont manqué de précision, notamment à distance (30,8% à 3 points). Privés de Klay Thompson, les Warriors basculent désormais dans le négatif. Les troupes de Steve Kerr pointent à la 11e place avec 3 victoires pour 4 défaites.

Dallas, sur courant alternatif en ce début de saison, s'est imposé 114-105 contre Orlando grâce à un récital du génial Luka Doncic, auteur de 44 points. Le Slovène est devenu le premier joueur, depuis un certain Michael Jordan en 1986, a marqué plus de 30 points lors de ses six premiers matchs de la saison. Les Mavs (10e, 3v-3d) auront bien besoin d'une nouvelle performance XXL de leur All-Star pour tenter d'enchainer une 2e victoire de suite.

A l'Est, Cleveland a confirmé son très bon début de saison en s'imposant largement contre New York (121-108). Les Cavaliers ont pu compter sur un excellent Donovan Mitchell (38 points, 12 passes) pour surpasser les Knicks et conforter leur deuxième place (5v-1d). Derrière Cleveland, Boston est 3e avec 4 victoires pour 2 défaites après son succès aisé contre Washington (112-94). Comme souvent, le collectif des Celtics a fait la différence. Jaylen Brown, Jayson Tatum et Malcolm Brogdon ont marqué 70 points à trois.

