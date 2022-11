Accueil Sports Basket Sam Rotsaert après la déroute du Spirou face à Alost : "Si après une telle prestation, il n’y a pas de réaction, c’est qu’il y a un souci !" Les Carolos ont oublié de jouer vendredi soir et une réaction est attendue dès ce dimanche en déplacement à Mons. Jérôme Brys Spécialiste Basket



Avant l’entre-deux, beaucoup craignaient de vivre un match à sens unique entre le Spirou et Alost. Il faut dire que les Carolos n’avaient fait qu’une bouchée de ces mêmes Okapis une semaine plus tôt en coupe de Belgique. Finalement, les supporters ont bien vécu un match à sens unique… mais pas dans le sens des prévisions. Non, pendant 40 minutes, les Carolos ont subi les foudres d’une jeune équipe alostoise décomplexée et en totale confiance. Des visiteurs qui ont déployé un jeu chatoyant, plein de culot et avec une insolente...