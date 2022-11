Accueil Sports Basket Pierre Cornia prend congé des Belgian Cats ! En place depuis 7 ans, l’assistant-coach de l’équipe nationale a remis sa démission en marge de la nomination de Rachid Meziane comme coach des Cats pour la fenêtre de qualification de novembre. Denis Esser Pierre Cornia ©(c) Benoit Bouchez

Assistant-coach historique des Belgian Cats depuis leur montée en puissance à partir de 2015 et surtout de 2017, adjoint de Philippe Mestdagh pendant six ans puis de Valery Demory sur cette dernière année, Pierre Cornia a choisi de reprendre la liberté et de cesser sa collaboration avec l’équipe nationale....