NBA: les Cavs de Mitchell roulent sur les Lakers de LeBron James

Dans la cité des Anges, les Cavaliers ont validé leur plus longue série de victoires depuis cinq ans et, avec leur 8-1, continuent de suivre le rythme endiablé des Bucks de Milwaukee (9-0) en tête de la conférence Est.

Les Lakers, eux, présentent un bilan indigne de 2 victoires pour sept défaites -seul Houston fait pire à l'Ouest.

Dimanche soir, dans sa salle, LA a longtemps fait illusion, en menant de 12 points durant le premier quart-temps, puis encore de six à la pause (64-58).

"Ce qu'on a vu en première période, c'est ce que nous voulons faire. On était présents, à la lutte", a souligné le coach Darvin Ham. "Et puis, en seconde, à nouveau, les tirs n'arrivaient plus, on a perdu quelques ballons et le fil" du match, a-t-il déploré.

Face à sa première équipe NBA, LeBron James a inscrit 27 points, et Anthony Davis a validé un double-double (19 pts, 12 rebonds). Mais ce dernier n'a inscrit que deux malheureux points en seconde période. Et le meneur Russel Westbrook, malgré 19 pts et 10 passes, a cumulé sept pertes de balle.

Les Cavs ont clairement passé la vitesse supérieure après la pause. Mitchell, préservé la veille contre Detroit, a flambé, tout comme le meneur Darius Garland (24 points), sur une pente ascendante après une blessure à un oeil.

L'Utah est là

Quant à la présence de "leur" légende LeBron James sur le parquet, elle n'a pas embrumé les Cavs, selon Donovan Mitchell.

"J'ai grandi comme fan des Cavs, alors je suis parfaitement au fait pour LeBron, mais je ne pense pas que nous avons pensé à ça sur le terrain", a dit Mitchell, qui affiche désormais six matchs à 30 points ou plus avec Cleveland cette saison.

"Il faut toujours avoir du respect pour les légendes... Mais, à la fin, on est tous là pour gagner", a ajouté le triple All Star.

Dans les trois autres rencontres du jour, la seconde équipe de LA, les Clippers, a aussi connu la défaite, sa cinquième en dix matchs, face à l'Utah.

Avec un bilan de 8-3, le Jazz reste lui deuxième de la conférence Ouest, devant Memphis (7-3), qui a fini par mater des Wizards diminués (103-97).

Près de la moitié des points (51) des Grizzlies ont été inscrits par le duo Desmond Bane-Ja Morant, le second totalisant en outre 9 rebonds et six passes.

Enfin, profitant du retour de Fred VanVleet (30 pts, 11 passes) après trois matches d'absence, les Raptors ont pris le meilleur sur les Bulls de Chicago (113-104).

Si leur meilleur scoreur, le Camerounais Pascal Siakam, est resté sur le banc, c'est l'ensemble du cinq de départ des Raptors qui a réalisé un double-double, permettant à la franchise canadienne de rebondir après la courte défaite à Dallas (111-110) vendredi.