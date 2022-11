Rachid Meziane a dévoilé les seize Belgian Cats retenues pour la prochaine fenêtre internationale

La Belgique affrontera la Macédoine et la Bosnie les 24 et 27 novembre.

Le nouveau sélectionneur national, le Français Rachid Meziane, et son staff ont annoncé mardi la sélection des seize Belgian Cats sélectionnées pour les matchs face à la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine, tous deux qualificatifs pour l'Eurobasket féminin de 2023. Ils se joueront les 24 et 27 novembre au Sportoase de Louvain.

Les Belgian Cats sont en course pour décrocher leur billet pour l'Euro (15-25 juin 2023 en Slovénie et Israël). Elles ont débuté leurs parcours au mois de novembre 2021 par une défaite 87-81 en Bosnie-Herzégovine suivie d'une victoire 84-55 à Courtrai contre l'Allemagne.

Les dix vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale en compagnie des deux pays organisateurs la Slovénie et Israël.

Les Cats visent une cinquième participation consécutive au championnat d'Europe. En 2017 et 2021, elles ont remporté la médaille de bronze. En 2019, elles ont pris la cinquième place.

Aux douze sélectionnées qui ont terminé 5e de la Coupe du monde en Australie au mois de septembre se sont ajoutées Heleen Nauwelaers, Nastja Claessens, Morgane Armant et Serena-Lynn Geldof.

Julie Allemand, qui souffre d'une entorse de la cheville, et Emma Meesseman, blessée à la Coupe du monde et qui n'a toujours pas rejoué avec son nouveau club de Fenerbahce, ne sont pas encore certaines d'être rétablies à temps.

La sélection belge : Julie Allemand, Julie Vanloo, Elise Ramette, Hind Ben Abdelkader, Maxuella Lisowa, Heleen Nauwelaers, Antonia Delaere, Laure Resimont, Becky Massey, Billie Massey, Nastja Claessens, Morgane Armant, Serena-Lynn Geldof, Emma Meesseman, Kyara Linskens et Ine Joris.