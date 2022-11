Manu Lecomte, un international sans club : "Les joueurs belges restent sous-estimés sur le marché européen"

Quand on évoque la situation de Manu Lecomte, on fait très vite face à un paradoxe. Meilleur Belge de l’Euro disputé cet été avec 14 points et 3,3 assists de moyenne en 6 matchs, le meneur de 27 ans est pourtant le seul joueur des Belgian Lions sans club...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous