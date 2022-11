Les Belgian Lions dominés de 34 points en Turquie en qualifications pour la Coupe du monde de basket (86-52)

La Belgique s'est inclinée en Turquie pour son 3e match au 2e tour des qualifications pour la Coupe du monde de basket (messieurs) 2023, vendredi à Istanbul dans le Groupe I.

Plus collective (22 assists à 12), la Turquie a dominé son sujet pour l'emporter de 34 points 86-52 (mi-temps: 43-27). Bitim a terminé avec 19 points, 6 rebonds et 5 assists alors que Kabaca a ajouté 16 unités. Côté belge, Ismael Bako a été le plus présent avec 17 points (6/6 à 2pts) et 5 rebonds.

Si les Turcs étaient privés de plusieurs de leurs joueurs vedettes NBA, les Belgian Lions n'en ont pas profité s'obligeant à gagner contre la Grèce lundi pour conserver une chance de voir une phase finale de Coupe du monde pour la première fois de leur histoire.

Si Bako avait inscrit les 3 premiers paniers (0-6), la Turquie a vite repris le dessus en plantant un 13-0 forçant ensuite Dario Gjergja au temps mort à 17-8 à la 7e après aussi un 4e panier de Bako.

Le joueur de Bologne avait été libéré de ses obligations d'Euroligue. Retin Obasehan aussi, par l'ASVEL, mais le néo-lyonnais sera sans doute de la partie contre la Grèce lundi.`

La Turquie passait à 23-13 - sur un trois points de Tabu - à la 10e et faisait la course en tête pour creuser l'écart inexorablement pour atteindre déjà la barre des 20 unités (43-22, 18e) sous l'impulsion notamment de Kabaca alors que Lecomte était déjà compté à 3 fautes côté belge.

Les Belgian Lions revenaient dans de meilleures dispositions à la reprise pour planter un 0-8 en trois minutes et revenir à 43-35. Un coup de semonce qui ne suffisait cependant pas, les Turcs repartaient à +22 à la 30e (60-38).

La Turquie salait encore l'addition dans le dernier quart.