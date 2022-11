NBA : Durant fait encore gagner les Nets, Tatum et les Celtics battent les Pistons

Kevin Durant et les Brooklyn Nets ont battu samedi Los Angeles Clippers (95 à 110), samedi, et remporté leur 4e victoire en cinq matches depuis que l'autre star de la franchise new yorkaise, Kyrie Irving, est suspendu pour une affaire de propos antisémites.

Les Boston Celtics, en pleine réussite eux aussi, ont ajouté une sixième victoire à leur série, aux dépens des Detroit Pistons (108 à 117). Et les Dallas Mavericks ont calmé les Portland Trail Blazers grâce à 42 points et un triple-double de Luka Doncic.

Irving a déjà manqué cinq matches mais le coach des Nets, Jacque Vaughn, a indiqué samedi, avant le match, qu'il ne serait pas de retour pour le choc de dimanche contre les Lakers.

Durant a été excellent dans toutes les zones, marquant 27 points à ajouter à six rebonds, trois passes décisives, deux ballons bloqués et deux ballons volés. Et il a été bien aidé par le réserve Seth Curry, auteur de 14 de ses 22 points dans le dernier quart-temps.

A 34 ans, Durant est le premier joueur à débuter une saison par 13 matches d'affilée à plus de 25 points depuis Michael Jordan (16) au début de la saison 1988-89.

Chez les Clippers, Paul George n'a pu marquer que 17 points, le centre Ivica Zubac 16 points (et 15 rebonds), Marcus Morris 13.

A Dallas, Doncic a mis fin à une série de deux défaites des Mavericks cete semaine et réussi son troisième triple-double de la saison: 42 points, 13 rebonds et 10 assists pour défaire 117-112 les Trail Blazers.

C'est déjà le 49e triple-double du Slovène, 23 ans, et le 4e à plus de 40 points. Les Blazers n'ont rien pu faire, alors qu'ils restaient sur trois victoires consécutives et pointaient au 2e rang de la Conférence Ouest.

A Detroit, Jayson Tatum, intenable cette semaine, a encore marqué 43 points (et pris 10 rebonds), de quoi compenser les absences conjuguées de Jaylen Brown, Al Horford et Malcolm Brogdon, lors d'une victoire 108-117 chez les Pistons, qui menaient pourtant de deux points à la mi-temps.

A Philadelphie, Joel Embiid a fait presque aussi bien que Tatum: 42 points (et 10 rebonds aussi) pour permettre aux 76ers de battre 121-109 les Hawks et donc prendre une revanche immédiate sur la défaite de jeudi à Atlanta.

Enfin, Miami a gâché le retour de LaMelo Ball en battant les Charlotte Hornets 115-132. Ball avait raté les 13 premiers matches de Charlotte en raison d'une entorse à la cheville. Il a marqué 15 points en 28 minutes sur le parquet mais les Hornets n'ont rien pu faire contre le Heat de Max Strus (31 points).