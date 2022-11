Eurocoupe FIBA: première victoire pour Namur, courte défaite Castors Braine

Castors Braine a concédé une courte défaite 73-69 à Saragosse, dans le groupe I.

Déjà aux commandes après le premier quart (19-24), les Namuroises se sont envolées dans le deuxième quart pour mener 25-47 à la pause face à Dudelange. Elles ont continué à dérouler en seconde période pour l'emporter 52-89. Dans les rangs namurois, Mikayla Vaughn a inscrit 26 points et Aaliyah Wilson 18.

Après trois défaites de suite, Namur se relance et, avec 5 points, revient à la hauteur de Dudelange et, provisoirement, de Fribourg, qui rend visite au leader du groupe G, Benfica (6 points), plus tard dans la soirée.

Lors de la prochaine journée, le 8 décembre, Namur recevra Benfica.

Dans le groupe I, Saragosse et Castors Braine sont restés au coude-à-coude en première période (21-17, 35-34). Les Espagnoles ont pris le large dans le troisième quart-temps (57-47). Les Brainoises sont revenues à 67-67 dans le dernier quart avant de voir Mariona Ortiz réussir un trois points qui relançait Saragosse. Les Espagnoles l'emportaient 73-69. La Belgian Cat Serena-Lynn Geldof a été la meilleure réalisatrice de Saragosse avec 14 points. Oumoul Khairy Sarr a mis 15 points pour Braine.

Braine est troisième du groupe avec 5 points. Saragosse trône en tête avec 8 points, devant Cadi La Seu (7), large vainqueur 54-90 de Grengewald, le dernier du groupe avec 4 points.

Le 7 décembre, Castors Braine jouera à domicile contre Grengewald.

Quarante-huit équipes, réparties en douze groupes de quatre et deux conférences, participent à cette phase de poules, baptisées "saison régulière". Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes de chaque conférence avancent en 16e de finale.