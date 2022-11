Les Lakers au fond du trou : la cité des Anges va-t-elle se relever ?

Comment les Angelinos sont-ils tombés si bas et surtout, comment remonter cette pente ?

Les inquiétudes étaient grandes à l’entame de la saison dans la cité des Anges. Car même avec un effectif articulé autour du trio LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, l’alchimie ne sautait pas aux yeux. Et finalement, la réalité s’est avérée bien plus grave encore que les prédictions ne pouvaient le laisser présager. Quelques chiffres pour étayer ce début de saison...