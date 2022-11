NBA: Kyrie Irving fait un retour gagnant avec les Nets après sa suspension

Irving, suspendu pour avoir posté sur les réseaux sociaux un lien vers un film antisémite, a marqué 14 points en 26 minutes.

Kevin Durant a pris la tête pour les Nets avec 26 points et Ben Simmons en a ajouté 22, avec sept autres joueurs des Nets réalisant des scores égaux ou supérieurs à dix.

"C'était super de l'avoir pendant quelques minutes et pour nous de gagner alors qu'il était là", a déclaré l'entraineur des Nets Jacque Vaughn.

"Maintenant ce qui compte c'est le panier", a ajouté l'entraineur dans son message à Iriving.

Son équipe avait annoncé dimanche la fin de sa suspension après huit matchs. L'ancien joueur de Cleveland a été sanctionné par les Nets qui l'ont suspendu pour au moins cinq matches, sans percevoir de salaire, et a fini par présenter ses excuses après être resté finalement huit matches sans jouer.

Dans une interview exclusive avec SportsNet New York (SNY) publiée samedi, Irving avait pour la première fois directement commenté cette affaire, y présentant ses excuses donc et affirmant qu'il n'était pas "antisémite".

Refusant de présenter des excuses dans un premier temps, Irving avait rencontré le patron de la NBA, Adam Silver, et des dirigeants de la communauté juive dans le cadre d'une série d'actions nécessaires à sa réintégration.

Lors de son interview, le All Star avait déclaré que ces entretiens "émouvants" et "marquants" l'ont rendu plus conscient du mal que ses actions ont causé.

"Je ne voulais faire de mal à personne, à aucun groupe de personnes", avait-il affirmé à SNY.