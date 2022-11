Champions League : Ostende battu à domicile par le Legia Varsovie

Les Côtiers ont mal entamé la rencontre (0-6, 11-20 et 16-24 après dix minutes). La course poursuite ne porta pas ses fruits avant la pause atteinte avec un retard de 9 points (35-44). Les joueurs de Dario Gjergja ont bien remporté les deux derniers quart-temps (16-14 et 15-13) mais n'ont au final jamais mené au score (66-71). Tre'shawn Thurman a été le joueur le plus performant dans les rangs ostendais avec 20 points et 7 rebonds. Mais les 35,6% de réussite aux tirs des Côtiers se sont avérés trop handicapant malgré une belle domination aux rebonds. Le nouveau meneur Alex Barcello, venu combler l'absence de Dusan Djordjevic, a manqué ses 5 tirs dont trois au-delà du demi-cercle et a donné 3 assists. Breein Tyree (9 points) n'a rentré que 4 tirs sur 11.

Avec désormais une victoire en quatre rencontres, Ostende reste troisième dans la poule avec 5 points. Varsovie est dernier avec 5 points et n'est devancé par Ostende qu'à la différence de points particuliers (-4). Ostende se déplacera au Galatasaray Istanbul le mardi 6 décembre (18h00) à l'occasion de la 5e journée.

Les huit vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour le deuxième tour. Les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront eux un barrage au meilleur des trois matchs (avec avantage du terrain pour les deuxièmes de groupe).

Les seize équipes qualifiées seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre vainqueurs disputeront le Final Four pour tenter de succéder aux Espagnols de Tenerife.