Les Cats trucident leurs adversaires (112-41) : "Je suis vraiment ravi de ce qu’on a produit comme basket ce soir"

Sur le parquet du Sportoase de Louvain, la Belgique a atomisé la Macédoine du Nord (80e nation mondiale) dans le cadre de la qualification pour l’Euro 2023. Le score est sans appel : 112-41. C’était déjà 16-0 après quatre minutes de jeu et 57-16 à la mi-temps.

Mais au-delà des chiffres, c’est la manière qui est à souligner. Les joueuses belges ont imposé une grosse pression défensive dès l’entame du match et n’ont jamais baissé leur intensité. "Je suis vraiment très content de l’attitude des joueuses, soulignait le stratège français. Et je tiens à les féliciter pour leur sérieux jusqu’au bout, surtout sur le plan défensif."

Très agressives (dans le bon sens du terme) et volontaires, les Cats n’ont effectivement pas laissé souffler la moindre seconde leur adversaire. "Le rythme n’a jamais baissé et les cinq filles qui étaient sur le terrain ont adhéré à ce que je voulais mettre en place." Les Belgian Cats se sont amusées, le public aussi. "Le style et la philosophie de jeu qu’on veut mettre en place, c’est cela avec une défense très haute et un jeu rapide." Une rencontre qui a aussi permis à Rachid Méziane de multiplier les rotations, offrant ses premières minutes à la nouvelle venue dans la sélection, Nastja Claessens qui a bien saisi sa chance (11 points). "Je suis très heureuse d’avoir pu jouer et de conclure ce match par une victoire, confiait l’intéressée à l’issue du match.

Le coach nous avait demandé de ne pas surestimer l’adversaire. On a bien joué sur le plan offensif et je pense qu’on peut vraiment être contente de ce match." Avec la victoire de l’Allemagne sur la Bosnie-Herzégovine (97-58) dans l’autre rencontre du groupe A, la Belgique prend la tête et pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de succès, dimanche, contre la Bosnie-Herzégovine. Même si la rencontre face à l’Allemagne en février sera capitale pour la tête du groupe. "On va d’abord se concentrer sur le match de dimanche face à la Bosnie", a conclu le coach.