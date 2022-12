NBA: Mitchell et les Cavaliers dominent des Lakers rapidement privés de Davis

Mais à Cleveland, le champion olympique 2012, âgé de 29 ans, n'a joué que huit minutes avant de quitter le match en raison de symptômes grippaux, et Mitchell et les Cavs en ont profité pour améliorer leur impressionnant bilan à la maison cette saison (11 succès pour une défaite) et consolider leur 3e place dans la Conférence Est.

"Je tire mon chapeau à nos gars", a néanmoins positivé Darvin Ham, l'entraîneur des Lakers. "Ils se sont battus à fond".

LeBron James, l'idole de jeunesse de Mitchell, a marqué 21 points et pris 17 rebonds, mais ce n'était pas suffisant contre l'équipe avec laquelle il a commencé sa carrière NBA en 2003, et qu'il a menée à un premier sacre en 2016 lorsqu'il est revenu après avoir remporté deux titres avec Miami.

Detroit s'impose à Miami

Cette fois, le retour de James dans son Ohio natal a été éclipsé par la perte de Davis, qui avait affiché des moyennes de 34,2 points et 15,4 rebonds sur ses 10 derniers matches, des matches durant lesquels les Lakers ont commencé à redresser une saison jusque-là mal engagée.

Ham a expliqué que Davis voulait "se donner à fond", même si ses symptômes, de la fièvre notamment, se sont aggravés au cours de la soirée.

Même sans lui, les Lakers, qui occupent la 13e place de la Conférence Ouest, ont réussi à rester proches, menant de cinq points à moins de cinq minutes de la fin. Mais Mitchell a alors converti un tir à trois points pour les Cavaliers qui a impulsé leur élan final victorieux.

Jarrett Allen a fait son retour pour Cleveland après avoir manqué cinq matches à cause d'une contusion au bas du dos.

Le pivot a eu un impact rapide, marquant 22 de ses 24 points durant la première période. Darius Garland a ajouté 21 points et distribué 11 passes pour les Cavs.

À Miami, l'ailier croate de Detroit Bojan Bogdanovic a inscrit 28 de ses 31 points en deuxième période, permettant aux Pistons de venir à bout du Heat (116-96).

Doncic bat Jokic

L'arrière de Miami, Tyler Herro, a fini meilleur marqueur avec 34 points, mais 21 d'entre eux ont été inscrits en première période et le Heat, privé comme la veille de Jimmy Butler blessé au genou droit, n'a pas pu trouver de réponse alors que les Pistons se sont détachés en fin de match.

Detroit, 14e et avant-dernier de la Conférence Est, a fait la course en tête dans le quatrième quart-temps. Alec Burks a inscrit 18 points et 9 rebonds en sortie de banc. Et un autre remplaçant, Saddiq Bey, a ajouté 14 autres points. Le Heat, éliminé en finale de Conférence la saison passée, reste englué à la 11e place à l'Est.

Dallas s'est imposé sur le fil à Denver (116-115) grâce notamment aux 29 points de Tim Hardaway Jr. Son coéquipier, le Slovène Luka Doncic, a été moins brillant qu'à l'accoutumée au shoot avec 22 points en 37 minutes passées sur le parquet mais il a toutefois contribué de manière décisive au succès des Mavericks avec 10 rebonds et 12 passes.

Du côté de Denver, l'ailier Aaron Gordon a inscrit 27 points et pris huit rebonds. Le Serbe Nikola Jokic, double MVP en titre, a été en retrait avec seulement 19 points et un échec sur ses tentatives à longue distance.

Les Nuggets sont à la 5e place de la Conférence Ouest et voient revenir Dallas, 7es, à une victoire.