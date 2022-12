Liège Basket désormais à la sauce américaine

Un riche investisseur US a repris le club. Un nouveau coach et des joueurs américains vont débarquer également.

Le temps où Liège Basket devait se battre pour sa survie au plus haut niveau semble définitivement révolu. Le club liégeois, qui avait encore peiné à recevoir sa licence pro l’été dernier, va désormais prospérer sous les dollars US. Et cela grâce à...