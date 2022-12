NBA: Boston dompte les Lakers en prolongation, Milwaukee gagne le duel des derniers champions

Le choc entre les deux équipes les plus titrées de la ligue, avec 17 sacres chacun, a donné lieu à un match riche en rebondissements. Au milieu du troisième quart, Boston menait de 20 points (61-81). Les Lakers entamaient leur remontée alors que le score était de 65-84. Les Californiens infligeaient un partiel de 41-9 pour mener 106-93 à 4 minutes de la fin. Les Celtics répondaient par un 4-17 pour arracher la prolongation (110-110). Celle-ci tournait à l'avantage de Boston grâce à des trois points de Grant Williams et Jaylen Brown. Jayson Tatum (44 points) a été le principal artificier des Celtics devant Brown (25). Anthony Davis et LeBron James ont répliqué avec respectivement 37 et 33 points.