Curry s'est blessé en tentant une interception à la fin du troisième quart-temps. Auteur de 38 points, Curry venait de permettre à son équipe, menée 74-54 à la pause, de recoller à 83-80.

NBA : les “petits” prennent le pouvoir à l’Ouest

L'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, a annoncé que son joueur de 34 ans allait passer une IRM pour évaluer la gravité de sa blessure.

Cette défaite laisse les Warriors avec un bilan négatif, 14 victoires pour 15 défaites, et à la 10e place à l'Ouest.

Dans cette conférence, le troisième, Denver (17 victoires, 10 défaites) a battu Washington 141-128 grâce à une grosse performance de Nikola Jokic (43 points, 14 rebonds, 8 passes).

Portland a rejoint Phoenix au quatrième rang, avec 16 victoires et 12 défaites, en s'imposant à San Antonio 112-128 avec 37 points de Damian Lillard.

Les Clippers, sixièmes (17 victoires, 13 défaites), ont pris la mesure 99-88 de Minnesota. Paul George s'est illustré avec un triple double (17 points, 11 rebonds, 11 passes)

Troisième à l'Est, Cleveland (18 victoires, 11 défaites) s'est joué de Dallas 90-105. Donovan Mitchell (34 points) a remporté son duel à distance avec Luka Doncic (30 points).

New York s'est offert un cinquième succès de rang en venant à bout de Chicago 120-128 après prolongation. Julius Randle (31 points) et Jalen Brunson (30 points) ont lancé les Knicks vers une 15e victoire (pour 13 défaites) et la sixième place.

Vainqueur 135-124 d'Atlanta, Orlando a marqué 50 points dans le premier quart-temps, à un point du record en la matière, détenu par Denver avec 51 points en 2019.