BNXT League : Kevin Tumba quitte le Brussels avec effet immédiat pour rejoindre Liège

Outre une infirmerie bien remplie, le Brussels doit faire face à un nouveau coup dur en cette fin d’année. L’international belge Kevin Tumba quitte le club avec effet immédiat pour rejoindre les rangs de Liège Basket. Il reste encore quelques détails administratifs à régler mais l’intérieur de 31 ans et 2m09 ne fait donc plus partie de l’effectif bruxellois et ne jouera donc pas ce vendredi soir face à Louvain.