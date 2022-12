Les Lakers, toujours privés d'Anthony Davis, ont pris le meilleur départ dans le Texas. Dans le sillage de LeBron James, 38 points, 6 rebonds, 5 passes, ils menaient de onze longueurs à la pause (43-54). Mais Dallas, grâce à un troisième quart-temps dantesque, avec 51 points marqués pour seulement 21 encaissés, a totalement inversé la tendance. Les Mavericks ont pu compter sur un trio prolifique avec Tim Hardawar Jr. (26 pts), Chrstian Wood (30 pts) et Luka Doncic (32 pts), de quoi gâcher la soirée de James, devenu, avec 17 apparitions, le joueur ayant participé le plus de fois aux matchs de Noël.

Au classement, Dallas est 8e à l'Ouest avec un bilan de 18 victoires pour 16 défaites alors que les Lakers, quatre revers de rang, pointent à une embarrassante 13e place (13v-20d).

En préambule du match, une statue de Dirk Nowitzki a été inaugurée aux abords de l'American Airlines Center de Dallas, rendant hommage au joueur allemand, figure de la franchise texane et champion NBA en 2011. La statue représente le fameux "one-legged fadeaway" (un tir à la retourne avec une jambe en avant, ndlr) de l'ailier fort, parfois considéré comme le meilleur Européen de l'histoire dans la grande ligue.

En début de programme, sur le coup midi à New York, les Knicks ont défié les Sixers dans un duel de franchises du top 6 à l'Est. Dominateurs et devant au score pendant la grande majorité du match, les Knicks ont pu compter sur un très bon Julius Randle, 35 points. Mais Philadelphie a appuyé sur l'accélérateur dans le quatrième quart-temps, signant un 8e succès de rang dans le sillage de son pivot camerounais Joel Embiid, 35 points au compteur.

Les Sixers pointent à la 5e place à l'Est (20 victoires - 12 défaites) alors que les Knicks, après une série de 8 victoires, signent un 3e revers de rang et sont sixièmes (18v-16d).

Dans la foulée, le duel attendu entre Milwaukee et Boston aura la première place à l'Est comme enjeu.