C’est ce qui a été annoncé mercredi par le club. Ostende devra donc indiquer le Country Hall sur son GPS le 7 janvier et non plus Huy, où Liège jouait depuis le 4 mai 2022, en fin de la saison dernière.

On le savait, les Américains de Floride voulaient que Liège Basket joue dans sa ville et tout est allé très vite puisque, il y a quelques jours encore, cette information s’arrêtait au stade de simple rumeur. « C'était dans l'air, c'est maintenant officiel, le RSW Liège Basket revient à la maison, à Liège, au Country Hall », a indiqué le club liégeois, qui lance une action pour fêter ce retour et tenter d’attirer à nouveau du public : le match face à Ostende sera gratuit pour les joueurs du RSW et les moins de 12 ans, à 5€ pour les 12-18 ans et à 10€ pour les adultes. « Les abonnés seront contactés encore cette semaine pour l'attribution de leurs nouvelles places. Ils peuvent pro-activement envoyer un mail à info@liegebasket.be. »

Reste à savoir combien de temps les Liégeois pourront encore jouer au Country Hall (ils devraient au minimum y terminer la saison), dont l’avenir est loin d’être scellé, même si l’on dit, dans les couloirs, que les investisseurs américains pourraient racheter le complexe sportif !