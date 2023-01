NBA : Doncic termine 2022 sur un nouveau récital pour Dallas, qui bat les Spurs

Et, samedi soir, le Slovène de 23 ans est allé au bout de l’effort puisqu’il a inscrit les deux derniers points de la franchise texane avant de prendre un ultime rebond sur un lancer-franc raté de Tre Jones, scellant la 21e victoire de la saison (en 37 rencontres) des “Mavs”.

”Notre défense n’a pas été extraordinaire. Mais, vers la fin, on a réussi une paire de blocs. Et on gagne, point barre”, a encore réagi Luka Doncic.

Christian Wood (25 points, 7 rebonds) a lui été plus loquace sur la nouvelle performance de mammouth de son coéquipier.

”C’est incroyable… En sept ans au sein de la Ligue, je n’ai jamais vu quelqu’un faire ce qu’il arrive à faire”, a-t-il commenté. “Il est sur une série incroyable, il joue comme un MVP”.

En 37 minutes, Doncic a réalisé 18 sur 29 au tir -dont 6 sur 10 à trois points-, délivré 9 passes décisives et pris 6 rebonds. Il est désormais à près de 37 pts de moyenne sur la saison, et Dallas sur six succès de rang avant d’aller à Houston lundi.

Et de 11 pour Brooklyn

En matière de série en cours, c’est toutefois Brooklyn qui détient le record actuel, puisque les Nets ont enchaîné une 11e victoire, à Charlotte (123-106), accréditant davantage l’idée qu’il faudrait compter sur eux en 2023.

Kyrie Irving (28) et Kevin Durant (23) ont inscrit plus de 50 points à eux deux, et les New-Yorkais grimpent à la deuxième place de la conférence Est (24 v., 12 d.), ce qui aurait valu une belle cote il y a encore quelques semaines, quand Brooklyn se débattait dans la crise, sur et en dehors du terrain.

Fin de série, en revanche, pour les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, matés dans le Tennessee par les Memphis Grizzlies de Ja Morant (32 points).

Malgré les 20 points de Zion Williamson, les Louisianais, avec un bilan de 23-13, décrochent de la tête de la conférence Ouest, dominée par Denver (23-12).

A l’autre bout du classement, les Minnesota Timberwolves du Français Rudy Gobert (9 pts, 10 rebonds) ont sombré à domicile contre des Pistons pourtant bon derniers à l’Est (10-29), enregistrant une sixième défaite d’affilée (116-104).

Les Sixers de Joel Embiid ont à l’inverse repris leur marche en avant en s’imposant 115-96 sur le parquet du Thunder, à Oklahoma City.

Sans James Harden, ménagé, le pivot camerounais a réalisé le triple-double (16 pts, 13 rbds et 10 passes), mais c’est Tobias Harris qui a été le principal marqueur (23 pts) de “Phillie”, qui peut afficher de l’ambition pour 2023 après un mois de décembre à neuf victoires (en 14 matches).

Dans l’Utah, Tyler Herro a donné la victoire au Heat de Miami face au Jazz d’un tir à trois points sur le buzzer (126-123), tandis que Julius Randle (35 pts, 12 rbds) a largement contribué au succès des Knicks de New York à Houston (108-88).

Enfin, malgré 45 points de Chris Paul, les LA Clippers ont fini l’année sur une fausse note en tombant dans l’Indiana (131-130), où Myles Turner (34 pts) et Tyrese Haliburton (24) ont mené les Pacers à leur 20e victoire de la saison.

Les coéquipiers de Kahwi Leonard glissent à la 6e place à l’Ouest, avec un bilan de 21-17.