Basket: Braine et Namur, des outsiders aux dents longues

Qualifiés pour les seizièmes de finale, Braine et Namur seront en lice ces mercredi et jeudi.

Si le championnat belge est de plus en plus décrié pour la faiblesse du niveau affiché et le fossé qui existe entre le top 4 et le reste du tableau, trois clubs belges se portent néanmoins plutôt bien sur la scène européenne. Avec des budgets très limités par...