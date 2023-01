Liège - Ostende: le nouveau Liège frappe très fort pour sa première (87-78)

Cette envie avait été perceptible dès l’entre-deux initial. Jamelle Hagins, le nouveau pivot américain, bousculait le géant Bratanovic dans la raquette. Sous l’œil d’Ernie Cambo, le généreux et très ambitieux investisseur US, assis au premier rang, les Liégeois allaient à la chasse aux rebonds comme des morts de faim. Du coup, il fallait toute l’adresse de Pierre-Antoine Gillet pour qu’Ostende reste à hauteur de son hôte (6-4, 13-15).

L’ogre flandrien tentait de ne pas succomber à la fougue adverse. Via Bleijenbergh, il fit même mine de se détacher (15-22 à la 7e). Mais cette équipe de Liège n’est décidément plus la même. Et sous la houlette de Niels Van Den Eynde, auteur d’un triplé des huit mètres au buzzer, la lanterne rouge boucla le quart-temps initial sur un cinglant 13-0 (28-22). Les troupes de Dario Gjergja étaient vraiment secouées. Le mentor des Côtiers et Olivier Troisfontaines écopèrent chacun d’une faute technique. Comme Liège ne levait nullement le pied, l’écart grandit en sa faveur jusqu’à +11 (40-29 à la 16e). Défensivement, Ostende n’était pas au rendez-vous. Le bon passage de Bratanovic en attaque lui permet de ne concéder que cinq unités de débours à mi-chemin après un nouvel exploit individuel de l’excellent Van Den Eynde (49-45 à la 20e).

De retour des vestiaires, Rodriguez prit le jeu à son compte. L’international portoricain et le valeureux capitaine Lemaire donnèrent encore plus d’air aux Principautaires (57-44 à la 23e). Il était temps pour Dario Gjergja de tirer la sonnette d’alarme. À la faveur d’un discours musclé durant le temps-mort, il remit la pression sur ses troupes. Tyree, le meneur US, comprit le message et Ostende revint dans le coup (57-53 à la 23e). Mais Liège n’a plus rien du petit poucet et Dragan, le talentueux Slovène, y alla de deux banderilles (65-59 à la 30e).

Gjergja exclu à six minutes de la fin

Impeccable de la ligne des lancers francs, Rodiguez remit un coup de pression sur des Ostendais un peu perdus (70-59 à la 33e). Le duo Hagins-Tumba montrait les muscles à bon escient à l’intérieur et Ostende commençait à perdre patience.Acculé, Gjergja relança son trio Gillet-Bratanovic-Bleijenbergh mais il était le plus nerveux de tous. Cela lui valut d’ailleurs une deuxième faute technique, synonyme d’exclusion à la 34e (70-61). Comme les Ostendais se montraient beaucoup trop maladroits à distance et que la raquette liégeoise était bien gardée, le succès du club hôte prenait forme (77-66 à la 38e).

Liège - Ostende 87-78

L’évolution du score : 28-22, 49-44, 65-59, 87-78.

LIEGE : 29 sur 68 (8x3) ; 21/23 aux lfs, 40 rbds, 23 ass, 26 fp.

Potier 0, LEMAIRE 7, Bogaerts 8, DEPUYDT 0, Noterman 2, DRAGAN 16, RODRIGUEZ 17, Tumba 2, Cambo 0, HAGINS 19, Van Den Eynde 16.

OSTENDE : 26 sur 68 (9x3) ; 17/20 aux lfs, 41 rbds, 15 ass, 24 fp.Buysse 2, TYREE 27, VAN DER VUURST 6, BLEIJENBERGH 7, Barcello 0, Buysschaert 0, Thuman 0, BRATANOVIC 10, Waleson 0, GILLET 13, Troisfontaines 13.