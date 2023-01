Ligue des Champions : Ostende jouera sa qualif en Turquie

Il n’y a, cette fois, pas eu de remontada miraculeuse pour le BCO malgré les efforts individuels de Tre’Shawn Thurman (24 points et 8 rebonds) et Breein Tyree (12 points), trop seuls pour alimenter le marquoir. Malgré un retour à 37-43 juste après la pause, le collectif adverse n’a pas craqué. À l’inverse de Vrenz Bleijenbergh qui a été renvoyé au vestiaire dans le 3e quart après avoir été sanctionné d’une faute antisportive et une faute technique. Ostende jouera donc sa qualification pour le tour suivant lors du 3e match décisif à Istanbul mardi prochain.

Dario Gjergja (coach) : “Encore un début de match raté”

”Ce n’est pas la première fois qu’on rate notre début de match. C’est arrivé en Turquie lors de la première manche et aussi à Liège en championnat le week-end dernier. J’avais pourtant prévenu mes joueurs dans le vestiaire. Nos adversaires ont joué très physique dès le début et se sont montré très adroits, contrairement à nous. Notre défense sur les tirs à distance n’a pas été au point.”

Ostende 64-77 Bahcesehir (manche 2)

Ostende : 19/29 (2 pts) ; 6/25 (3 pts) ; 8/12 (lfs) ; 24 rbs ; 14 ass ; 19 ftes.

GILLET 5, TYREE 12, VDV DE VRIES 6, BLEIJENBERGH 5, BRATANOVIC 4, Buysschaert 6, Troisfontaines 2, Barcello 0, Buysse 0, Thurman 24, Pintelon -, Waleson -.

Bahcesehir : 20/30 (2 pts) ; 8/20 (3 pts) ; 13/16 (lfs) ; 30 rbs ; 17 ass ; 17 ftes.

BAYGÜL 13, BOUTSIELE 17, OZMIZRAK 12, SMITH 22, OZDEMIR 0, Candan 3, Arslan 8, Blazic 0, Gist 0, Hall 2, Gökalp -, Savas -.

Quarts-temps : 13-27, 22-16, 14-22, 15-12.