NBA: Golden State étrille San Antonio devant une assistance record

Faciles vainqueurs face aux Spurs, les Warriors en profitent pour grimper à la 6e place de la conférence Ouest mais reste à 8 victoires de Denver qui a conforté sa première place en s'imposant 103-115 chez les Los Angeles Clippers. Les Nuggets devancent toujours Memphis, 2e, et la Nouvelle-Orléans, toujours 3e après sa victoire 110-116 à Detroit.

Derrière le trio de tête, Sacramento a assuré sa 4e place en disposant facilement de Houston 139-114. Plus bas dans le classement, Utah est remonté à la 8e place en s'imposant 122-108 face à Orlando devant Minnesota, 9e après sa victoire 121-116 contre Phoenix. Les Suns se classent 10es devant Oklahoma City qui l'a emporté à Chicago 110-124.

À l'Est, New York a conforté sa 6e place en venant à bout de Washington 108-112 et prend ses distances sur Indiana, battu dans les dernières secondes par Atlanta (111-113), qui remonte à la 9e place.