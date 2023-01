NBA : Boston engrange grâce à Tatum, Memphis s'envole avec Morant, Doncic s'éclipse

Boston a dû attendre le réveil de Tatum dans le 3e quart-temps, où il a inscrit 17 de ses 33 points (9 rebs, 6 passes), pour se remettre sur les bons rails. Orphelin de l'autre star Jaylen Brown, touché aux adducteurs, le champion olympique de Tokyo a pu compter sur les soutiens précieux de Malcolm Brogdon (30 pts) et du guerrier Marcus Smart (13 pts, 12 passes).

Boston profite aussi de la nouvelle défaite de Milwaukee, encore privé de Giannis Antetokounmpo (genou), qui a concédé une seconde défaite consécutive, en "back-to-back", à Miami (111-95). Comme 48 heures plus tôt, le Heat a été porté par l'excellente adresse de Gabe Vincent, auteur de 27 points (11/14 aux tirs) dont 21 en première période, durant laquelle il a planté ses cinq banderilles en sept tentatives. L'arrière, qui a aussi été un poison en défense, avec cinq interceptions, a été un peu moins présent durant le second acte, Bam Adebayo (20 pts, 13 rebs), Victor Oladipo (20 pts, 5 passes) et Jimmy Butler (16 pts) prenant le relais pour Miami, qui grimpe au 7e rang grâce à ce troisième succès d'affilée.

Malgré ce revers, les Bucks conservent leur 3e place à l'Est, devant Philadelphie qui a arraché un succès (117-118) à Utah, grâce à Joel Embiid. Le pivot a marqué le panier de la gagne à cinq secondes du buzzer, pour totaliser 30 points, un de moins que James Harden (11 passes) lui aussi déterminant.

Luka Doncic a connu sa pire soirée de la saison. Le meilleur marqueur de la Ligue n'a rentré que 15 points lors de la défaite de Dallas à Portland 136-119. Le Slovène n'a réussi que 7 de ses 19 tirs, manqué ses 5 tirs derrière l'arc et à peine un sur six aux lancers francs. Il a été renvoyé sur le banc pour les sept dernières minutes alors que la défaite était consommée. Damian Lillard, le meneur des Blazers, a lui été bien présent avec 36 points et 10 assists personnels.

