Un joueur du Spirou tente de frapper un arbitre

Les faits se sont déroulé lors d’un match de division 2 entre Waregem et le Spirou Charleroi B.

On a assisté à une triste scène lors du match de division 2 entre Waregem et le Spirou B samedi soir. Alors qu’il restait deux minutes à jouer, et que le suspense avait disparu depuis longtemps (Waregem s’est imposé 102-49), un joueur du Spirou s’en est pris à un arbitre. Le jeune Arcange Bolavie (21 ans), qui évolue aussi avec l’équipe pro du club...