Julie Allemand, blessée aux ischio-jambiers, absente du prochain rassemblement avec les Belgian Cats

La meneuse belge de 26 ans s’est blessée mercredi soir avec son club de Lyon lors du match aller des 8es de finale de l’Eurocoupe contre les Roumaines de Sepsi-SIC et sera absente pour une durée de trois à quatre semaines.

Coup dur pour nos Lionnes avec la sortie de @JulieAllemand avant la pause…☹️



Notre meneuse avait pourtant sorti une énorme première mi-temps, avec 10 points et 9 passes décisives ! ⚡️#ASVElles #EuroCupWomen pic.twitter.com/QyXOOyOrb8 — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 25, 2023

Les Belgian Cats joueront leur ticket pour l’Euro 2023 (du 15 au 25 juin en Slovénie et en Israël) lors de leurs deux derniers matches de qualification en Allemagne (9 février) et en Macédoine du Nord (12 février). La Belgique occupe actuellement la tête du groupe A avec 7 points, le même total que l’Allemagne, et sera qualifiée en cas de victoire contre les Allemandes.