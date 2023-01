Khalid Boukichou de retour en France

C’est officiel, Khalid Boukichou fait son retour sur les parquets européens. Après avoir porté le maillot de Medina en Arabie saoudite et de Salé au Maroc l’année passée, l’intérieur belge (30 ans et 2,08m) s’est engagé avec Nancy, où il était arrivé récemment pour une mise à l’essai. Celle-ci fut concluante puisque le club français qui occupe actuellement la 14e place du classement en Pro A lui a fait signer un contrat. Il ne s’agit pas de la première expérience en France pour Boukichou qui est déjà passé par Pau (2017), Chalon (2018), Nancy déjà (2019), et Gravelines (2020-21).